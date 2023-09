De acordo com as regras, os lances à vista têm preferência na compra, bastando igualar ao valor do último lance ofertado

Dez leilões judiciais estão abertos neste mês de setembro. No dia 4, encerra-se o prazo para arrematar um prédio no Bairro Nair Araújo e uma bicicleta no leilão da Vara Cível de Feijó. O dia 4 também é o prazo final do leilão da 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul que tem disponível dois terrenos, ambos no centro da cidade.

A venda pública da Vara Única de Epitaciolândia e Vara Cível de Brasiléia se conclui no dia 5. Na primeira há uma casa no bairro Saraiva. Na última, uma moto e um lote contendo um aspirador, compressor e bomba para a lavagem de veículos.

No leilão da Vara Única de Assis Brasil é possível comprar um carro até o dia 6 e até o dia 8 pode-se comprar os itens disponíveis nos leilões da 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul e da Vara Cível de Brasiléia, sendo: quatro carros e uma câmara fria. O evento da 3ª Vara Criminal de Rio Branco é o que possui mais itens disponíveis, sendo: duas televisões, três bicicletas, caixa de som, câmera de monitoramento e nove celulares.

Os dois últimos leilões são da Vara Cível de Plácido de Castro, com um ponto comercial na Avenida Diamantino Augusto de Macedo e da Vara Única de Capixaba, com dois terrenos no Bairro Conquista, ambos no dia 14.

É preciso se cadastrar no site da leiloeira para enviar as propostas. Os imóveis podem ser parcelados em até 30 meses, com uma entrada de 50% do valor. Já veículos, podem ser parcelados em até seis vezes, com uma entrada de 25% do total. Para mais detalhes acesse: site da leiloeira.

Por Miriane Teles | Comunicação TJAC

