Hoje (29) pela parte da manhã, nossa reportagem recebeu fotos e vídeo de um grave acidente envolvendo um motoqueiro no Ramal do Toco preto localizado no município de Sena Madureira , segundo relatos de testemunhas a vítima teria perdido o controle da motocicleta e bateu a cabeça no solo, mas ainda estava com vida mesmo sangrando muito.

O SAMU foi acionada para se deslocar até o local. O motoqueiro ainda não foi identificado.

Mais informações a qualquer monto

Por Acreonline.net

