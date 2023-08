Após cumprir agenda em Feijó e Tarauacá, o governador Gladson Cameli desembarcou no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul no fim da tarde da última segunda-feira, 28, e foi direto para o Parque de Exposições, onde acontecerá a Expoacre Juruá. O evento que acontecerá entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro promete ser a melhor edição dos últimos tempos.

Ao chegar no local, o governador cumprimentou os servidores e foi presenteado com uma camiseta da organização da feira. Para ele, as expectativas são as melhores possíveis. “Eu sou otimista e vejo o entusiasmo de toda a equipe governamental e da iniciativa privada. Essa não é uma festa do governador, é do Estado, é sobre a união de esforços de pessoas que estão vindo de todos os lugares para expor seu trabalho e aquecer a economia”, disse.



Faltando poucos dias para o início da feira, as equipes estão a todo vapor na construção das tendas, áreas de shows e demais atrações, sendo que grande parte dos trabalhos já estão em fase de conclusão. De carro, o governador, visitou todas as obras que estão sendo realizadas na Arena do Juruá. “Parabenizo e agradeço a todos que estão colaborando. A Expoacre Juruá será um sucesso”, destacou.

Por Emily Vitoria- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

