Na tarde do último domingo, 27, no município de Brasiléia, um garotinho teve parte do rosto cortado, por linha de cerol.

O uso de linhas revestidas com cerol, mistura de cola e partículas de vidro, ou ainda as perigosas linhas chilenas que possuem pó de quartzo e óxido de alumínio, tendo ainda 4x mais poder de corte que as de cerol, o que transforma o simples ato de soltar pipa em uma ameaça real.

Durante as disputas entre as pipas, é comum que essas linhas se rompam e fiquem penduradas em áreas urbanas, representando um perigo para pedestres e, principalmente, motociclistas.

0 Giro Acreano

