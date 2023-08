Durante o serviço desta sexta-feira, 25, equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam dois foragidos da justiça. Os fatos ocorreram em bairros distintos de Rio Branco.

O primeiro fato ocorreu no bairro Vila Acre, após uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) ser acionada para atendimento de uma ocorrência de ameaça. Os militares conseguiram realizar a abordagem na rodovia AC-40, sentido Senador Guiomard dos Santos. Na consulta criminal foi constatado um mandado em aberto em desfavor do abordado.

A segunda ocorrência se deu na rua Buritis, bairro Santa Inês, após uma abordagem na barreira policial montada pela equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Durante a consulta criminal foi constatado que o homem de 45 anos possuía uma mandado, por crime de homicídio, em aberto.

Os dois foragidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

