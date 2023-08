A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Os assaltantes utilizam camisetas para encobrir o rosto. As imagens já foram repassadas a polícia que trabalha para identificar os homens.

No início da tarde desta sexta-feira, ocorreu um roubo na Fábrica de Gelo do Quirino, situada no bairro da Várzea, que também vende estivas. Quatro indivíduos portando armas chegaram ao local e renderam os trabalhadores presentes.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Os assaltantes utilizam camisetas para encobrir o rosto. As imagens já foram repassadas a polícia que trabalha para identificar os homens.

Após o ocorrido, os criminosos empreenderam fuga em direção à praia, levando consigo dinheiro e alguns pertences. Ao menos quatro homens participaram do crime.

A polícia militar segue realizando buscas para localizar os suspeitos envolvidos no roubo.

Por Juruá Online

