O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e de Administração (Sead), dá nesta sexta-feira, 18, um passo significativo em direção à melhoria dos serviços de saúde, convocando 35 candidatos aprovados no recente concurso público, regido pelo Edital nº 032 Sead/Sesacre, de 28 de julho de 2023.

Com a posse agendada para o dia 24 de agosto, às 10 horas, o mezanino da Sesacre, em Rio Branco, será o local de boas-vindas aos novos profissionais. Simultaneamente, em Cruzeiro do Sul, os candidatos deverão comparecer à Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá, no mesmo horário.

A chamada para a posse é mais do que um trâmite burocrático, pois simboliza o reforço da equipe de saúde do Estado. Os candidatos que satisfizeram os critérios estabelecidos no subitem 3.2 do edital estão prestes a assumir funções que impactarão diretamente o bem-estar da população. Seus esforços contribuirão para a otimização dos serviços prestados e para o fortalecimento da estrutura de Saúde do Acre.

Dúvidas e informações adicionais sobre o certame podem ser obtidas junto à Sesacre, que estará à disposição para esclarecimentos, por meio do telefone (68) 3215-2621. Paralelamente, a Sead oferece atendimento em horário comercial, das 8h às 12h e das 14h às 17h, e pode ser contatada pelo e-mail [email protected].

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, expressou satisfação com a convocação dos aprovados: “Este é um passo crucial para fortalecer nosso compromisso com a saúde pública. A entrada dos novos profissionais contribuirá para elevar a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos do Acre.”

Com essa convocação, o Estado reforça seu empenho em garantir uma assistência mais eficiente e acessível à população.

Confira o edital:Edital-no-033-SESACRE-Convocacao-para-a-posse-17-08-23

Por Luana Lima Agência de Noticias do Acre

