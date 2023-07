Homem  invadi igreja e ameaça fieis com facão no interior do Acre

Militares que atuam em Acrelândia conduziram a delegacia um homem que portava uma arma de pressão e ameaçava transeuntes no domingo, 30, no centro de Acrelândia.

Os militares receberam informações de pessoas que um indivíduo estava armado no calçadão, no centro do município. Os policiais foram ao local e encontraram o suspeito, com sinais de embriaguez, durante a abordagem foi encontrada a arma e constatando que seria de pressão.

A equipe policial encaminhou o homem a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

