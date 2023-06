Em Sena Madureira;Polícia Civil do Acre apreende adolescente responsável por assalto à farmácia

Durante Operação até o interior do Amazonas, a PRF/AC prende dois homens por receptação e recupera 6 motocicletas roubadas.

A Operação Vehiculum Dolum I foi desenvolvida entre os dias 22 e 26 de junho de 2023 com o objetivo de combater os crimes patrimoniais e recuperar veículos roubados ou furtados entre as cidades de Rio Branco/AC e Boca do Acre/AM. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou abordagens nas rodovias federais que ligam os dois estados, durante a Operação.

Em todo o ano de 2022, a PRF havia recuperado 36 veículos e somente nos primeiros meses de 2023 já são 14 unidades recuperadas ou quase 39% do quantitativo do ano passado. Na Operação Vehiculum Dolum I, foram 6 motocicletas com restrição de crime, sendo que um delas estava com número do chassi raspado. Dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, em Boca do Acre, pelo crime de receptação.

Ligue para a Polícia Rodoviária Federal, pelo 191, ou acesse o endereço eletrônico do Sistema Nacional de Alarmes (SINAL), via, https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/sinal para comunicar/registrar informações de crimes veiculares.

IMPORTANTE: O registro no sistema SINAL da PRF não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

ATENÇÃO: Comunicar a uma autoridade fato criminoso que não existiu é crime previsto no artigo 340 do Código Penal com pena de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Por ASCOM PF

