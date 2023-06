Idoso de 69 anos é atropelado por caçamba em ponte de Rio Branco

Poder Judiciário terá expediente normal na sexta-feira, 16

Quinta-feira, 15, será feriado estadual com escala de plantão no Primeiro Grau e do Segundo Grau

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manterá na sexta-feira, 16, o expediente normal no Poder Judiciário do Acre. Nesta quinta-feira, 15, o expediente será suspenso em razão do feriado estadual pelo aniversário de 61 anos do Estado do Acre e também pelo aniversário de 60 anos de instalação do Tribunal de Justiça acreano.

Quinta-feira, 15 de junho

As unidades judiciárias da capital e do interior do Estado funcionarão em regime de plantão para casos considerados urgentes como como Habeas Corpus, mandados de segurança e comunicações de prisões em flagrante.

Sexta-feira, 16 de junho

Expediente normal das 7h às 14h.

TJAC

