Governo entrega quase R$ 4 milhões em equipamentos para escola do Bujari

O prefeito Mazinho Serafim (União Brasil) assinou convênio com o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). O recurso é para aquisição de combustível e execução dos trabalhos de abertura e manutenção de ramais em Sena Madureira.

O convênio confirmando a parceria do Estado e Município foi assinado na sede do Deracre com a presença do Diretor-presidente, Sócrates Guimarães.

Durante a reunião, ficou acertado que todos os ramais que ficam na região do Iaco sentido Rio Branco, ficarão a cargo do Deracre, e os ramais que ficam localizados sentido Manoel Urbano, serão reabertos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras.

O prefeito Mazinho Serafim agradeceu o apoio do governador Gladson Cameli, em atender mais uma demanda do município de Sena Madureira.

“Todos os anos temos essa parceria com o governo do estado por meio do Deracre, e as comunidades da zona rural tem aguardado de forma ansiosa a intensificação dos trabalhos nos ramais e com a chegada do verão devemos avançar cada dia mais com os trabalhos. Agradeço ao governador Gladson Cameli, e ao presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, pelo apoio”, destacou Mazinho.

Para Sócrates o objetivo é atender a determinação do governador de apoiar os municípios. “Garantimos o envio do combustível para a prefeitura executar a recuperação de ramais. Estamos cumprindo uma determinação do governador Gladson Cameli de apoiar as prefeituras do Acre e o trabalho em parceria em Sena Madureira somente em 2022, garantiu mais de 800 km de ramais melhorados”, afirmou Sócrates Guimarães.

Fotos: Eduarda Oliveira – Deracre -Saimo Martins-Ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram