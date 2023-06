Em Brasília, governo trata da modernização e expansão das rádios no interior do Acre

A secretária de Relações Federativas (Serf) em exercício, Rosângela Bardales, e uma equipe da Secretaria de Comunicação (Secom) estadual se reuniram, na ultima segunda-feira, 5, em Brasília, para tratar de reforço visando à modernização e expansão das rádios do sistema público de comunicação. Projeto com este objetivo já está em análise no Ministério das Comunicações e visa ampliar o acesso à informação para a população do Acre, especialmente do interior.

“É papel da Serf acompanhar e buscar soluções para as necessidades do governo e da população. Portanto, contem com toda a nossa equipe na luta para tornar realidade mais avanços que o governo busca garantir para as rádios no estado”, adiantou na reunião Rosângela Bardales.

“Sou acreana, conheço a realidade do nosso estado, cresci ouvindo rádio e sei da importância dessa comunicação para a população”, reforçou ela.

Para a diretora de Comunicação da Secom, Renata Brasileiro, tornar realidade as melhorias “é questão de utilidade pública, de cidadania, de inclusão com informação”.

Ela destacou a importância do rádio, principalmente para as populações mais isoladas. “Hoje, mais de 700 comunidades isoladas do nosso estado dependem do rádio para receberem informação, inclusive relativa à saúde”, disse lembrando a importância do meio de comunicação na orientação da população durante o período mais crítico da pandemia do coronavírus.

Realidade

Também presente à reunião, o coordenador das rádios do sistema público de comunicação, Lucenildo Lima, fez um relato sobre diversos avanços já alcançados no atual governo na melhoria das estruturas e equipamentos das rádios.

Isso foi reforçado pelos coordenadores na capital e no interior, também presentes ao encontro, os quais deram depoimentos sobre as rádios locais, sobre o que melhorou e o que ainda precisam que, dependendo do caso, pode ser, por exemplo, o aumento de potência ou migração de AM para FM, para melhorar a qualidade da comunicação, entre outras medidas.

“Em Feijó há local chamado Paraná do Ouro, onde o acesso, que é de barco, se dá em oito horas no inverno e leva de três a quatro dias no verão. Lá, rádio é essencial”, exemplificou Gilberto Braga, coordenador da rádio de Feijó.

“Em Sena Madureira tem quatro rios, com centenas de famílias às suas margens que precisam do rádio para informação”, reforçou Edinaldo Gomes, coordenador da rádio daquele município.

Leilson Silva, de Brasileia, reforçou essa importância citando como exemplo informações relativas à Justiça eleitoral, durante o período de eleições, para orientar um maior número de eleitores.

No encontro também foi apresentado um vídeo com depoimentos de moradores do interior sobre a importância do rádio para eles.

Os coordenadores de rádio do interior foram unânimes em destacar os avanços alcançados no atual governo na área de radiodifusão. “Nunca o povo do interior foi tão bem olhado como agora”, disse Albanir Morais, coordenador da rádio de Tarauacá.

O coordenador da Rádio Aldeia FM, Floriano Oliveira, e o coordenador da Rádio Difusora Acreana, Raimundo Fernandes, destacaram a importância do trabalho conjunto da Secom e da Serf para garantir mais avanços para o sistema público de comunicação no estado.

Os coordenadores das rádios do Estado foram trazidos para Brasília para troca de informações e experiências. “Os coordenadores das rádios conhecem suas necessidades e a realidade dos seus municípios, e cada um tem uma reivindicação e um olhar diferente”, disse a diretora Renata Brasileiro explicando a decisão da secretária de Comunicação, Nayara Lessa, de envolver as equipes locais no processo.

“Eu vibrei desde o primeiro dia em que soube que participaremos dessas reuniões”, disse o coordenador da rádio de Cruzeiro do Sul, Erisnei Mesquita, reforçando a importância do envolvimento dessas equipes nos debates.

Em Brasília, eles participarão de diversas audiências para troca de informações e experiências, inclusive na Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

Participaram da reunião, pela Serf, além da secretária Rosangela Bardales, o coordenador técnico, Elomar Chaves, e a chefe de Comunicação, Dilma Tavares.

Pela Secom participaram, além da diretora Renata Brasileiro e do coordenador de rádios, Lucenildo Lima, os seguintes coordenadores de rádio: Harlei Cardoso (Xapuri), Albanir Morais ( Tarauacá), Floriano de Oliveira (Aldeia FM/Rio Branco), Edinaldo Gomes (Sena Madureira), Leilson da Costa (Brasileia), Erisnei Mesquita (Cruzeiro do Sul), Gilberto (Feijó) e Raimundo Fernandes (Difusora Acreana).

Por Dilma Tavares- Agência de Noticias do Acre

