Comissão mista aprova MP que retoma Minha Casa, Minha Vida

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), marcou presença no maior evento sobre mídias digitais do Brasil, o E-summit 2023, realizado pela Social Media Plataforma – Etus, nos dias 1 e 2 de junho, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.



No E-summit, os participantes tiveram contato com empreendedores e profissionais atuantes no mercado, inovações e novas tendências do marketing digital. Segundo o fundador e CEO da Etus, André Patrocínio, o objetivo do evento foi ajudar pessoas.

“Além de transformar, nosso objetivo é criar conteúdo, ajudar os empreendedores e profissionais de marketing a obterem mais sucesso, conquistarem e alavancarem suas mídias sociais através da internet”, afirmou André.

Com palestras de grandes nomes do meio digital, o evento também foi uma oportunidade para troca de experiências entre profissionais de todo o país, fazer o famoso networking, e de aperfeiçoamento das servidoras que atuam na Divisão de Marketing Digital e Inovação, criado este ano na Secom.

De acordo com a chefe do setor, a publicitária e especialista em marketing digital, Verônica Pimentel, participar desse grande evento é uma oportunidade para ficar por dentro das novas tendências do mercado, levar informação de qualidade, rápida, eficiente, intuitiva e acessível, gerando ainda mais conexão com o povo acreano.

“Em todas as conversas que tivemos com a equipe organizadora, palestrantes e participantes, o Acre se destacou pela sua capacidade produtiva e estratégica nas redes do governo do Acre. Causando surpresa e se tornando um case. Isso prova que estamos no caminho certo e que iremos ainda mais longe, para levar os melhores conteúdos para a população”, explica.



Pimentel reforça que isso é resultado de uma gestão participativa, que marca um ciclo histórico na comunicação do Acre. “A secretária Nayara Lessa trata o Marketing digital como prioridade, sem deixar de lado a tecnologia e os costumes locais, alinhando tudo a um plano de comunicação que não perde sua essência de comunicar em todos os veículos, como por exemplo nossas rádios Aldeia e Difusora”, ressaltou.

Além de gerenciar as redes sociais oficiais do governo do Acre, a Secom iniciou este ano um importante projeto: “Unificação Digital”, no qual contempla um trabalho alinhado, com posicionamento digital unificado a mais de 40 redes sociais institucionais. Juntas elas somam cerca de 400 mil seguidores, chegando a mais de 1,2 milhão de pessoas conectadas diariamente somente no Instagram.



Segundo a servidora pública Mariana Marrane Bernardes, que atualmente exerce a função de social media, o E-summit é um evento completo e a comunicação do estado será muito beneficiada.

“Todo o conhecimento, aperfeiçoamento e estratégias serão repassadas às demais secretarias, para que a comunicação do Estado seja cada vez mais unificada e eficaz, para atender a população acreana”, diz.

Para a servidora, atuando como social media, jornalista Hadassa Menezes, estar no evento vai ao encontro de um dos objetivos do governador Gladson Cameli, o de capacitar o servidor.

“Mais uma vez o governo do Acre investe na capacitação de quem trabalha. Na verdade, estamos sempre em constante evolução na gestão. Participar desse evento foi uma grande experiência que, com toda certeza, vai agregar em nosso trabalho nesse meio que só cresce”, afirmou.

Acre é destaque no E-summit 2023

A participação do Acre ganhou destaque durante o evento. As servidoras foram convidadas para participar, ao vivo, do Palco Podcast, produzido pela Focco Comunicação Estratégica, assessoria de imprensa da Etus, durante o E-summit.

Na oportunidade, elas falaram sobre as inovações e projetos do governo do Acre para o digital, que só este ano já realizou quatro treinamentos, com secretarias e autarquias, com o objetivo de unificar as redes sociais institucionais. As métricas comprovam que o governo do Acre consegue engajar os seguidores mesmo se tratando de uma rede institucional.



“O projeto visa transformar a imagem digital do governo em única e sólida, tornando-se referência no seguimento no Acre. Hoje os produtos do Sistema Público de Comunicação já atuam interligados, um alimentado o outro. Afirmando diariamente que temos um governo que entende a comunicação como um pilar estratégico”, esclarece Pimentel.

A CEO da Focco Comunicação, jornalista Grace Kelly Cano, falou sobre a grande estrutura montada durante o E-summit. “No Palco Podcast, fizemos entrevistas com os palestrantes, com o público, fornecedores e pessoas circulando pelo evento. Foi tudo muito bem pensando para proporcionar uma experiência incrível aos participantes. Sabemos que tem gente participando pela primeira vez e queremos encantá-los, não só pela estrutura física, mas pelo conhecimento oferecido”, disse.

Sobre o E-summit

A quarta edição do E-summit foi idealizada pela Etus, uma empresa do Grupo Locaweb, sediada em Ribeirão Preto (SP), que oferece uma ferramenta profissional para gerenciamento de marketing digital e possui mais de 100 mil clientes.

Para aflorar a criatividade dos participantes, os organizadores escolheram o Instituto SEB – A Fábrica, para sediar o evento. O local é um prédio histórico de 1914, tombado, onde atualmente funciona um centro de cultura, educação, eventos e empreendedorismo.



O E-summit 2023 contou com mais de 40 horas de conteúdo e feira de negócios, além de 21 palestrantes, entre eles grandes nomes do meio digital, como a ilustradora, designer há 10 anos, influenciadora e responsável pelas ilustrações do Big Brother Brasil 2023, Rafaella Tuma, que possui mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais.

Além de Rafaella Tuma, outros nomes de destaque foram:

Ramon Campos – Especialista em estratégias de lançamentos digitais e criação de conteúdo, ganhador do prêmio The Best Brasil ISTOÉ 2022 e que já formou mais de oito mil Reels makers no Brasil;

Felipe Martins – Publicitário, fundador do Portal Publicitário, um dos maiores perfis de Publicidade do Brasil;

Jéssica Tate – Publicitária, empresária e criadora da Jota, uma comunidade de Social Medias;

Igor Moraes – Mentor de Agências, consultor de Marketing e Vendas;

Douglas Gomides – Top Voice do LinkedIn e TedXSpeaker. Especializado em Marketing Digital e Comunicação;

Lucas Vasconcelos – Publicitário, palestrante, head de Relacionamento na Etus e diretor da Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão Preto (APP);

Marília Dovigues – Head de Marketing da Etus, jornalista e autora internacional;

André Patrocínio – Fundador e CEO Etus, diretor Locaweb e conselheiro da APP.

Por Agência de Notícias do Acre

Fotos: Cedidas.

