Corpo é encontrado no ramal Nova Mutum em Rio Branco nesta terça-feira

Uma tripla tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta segunda-feira, 22. Hudson Cauã da Silva, 19 anos, Leandro de Castro Alcântara, de 25 anos e Alessandro da Silva Lima, de 28 anos, foram feridos a tiros na rua Belém, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Hudson, Leandro e Alessandro estava caminhando na rua Belém quando criminosos se aproximaram em um veículo cor prata e em posse de armas de fogo efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Hudson foi atingido com quatro projeteis sendo dois no peito e dois no braço. Já Leandro foi ferido com dois tiros na região do abdômen e peito. Alessandro foi atingido com um tiro na orelha e três nas pernas. Mesmo feridos as vítimas ainda conseguiram correr e pedir ajuda em um lava-jato situado na rua Luiz Z. da Silva, no bairro Manoel Julião.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, entre elas a de suporte avançado, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, Hudson e Leandro deram entrada ao hospital em estado de saúde grave, já Alessandro encontra-se estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do veículo e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Davi Sahid- ac24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram