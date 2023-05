Friagem baixa temperaturas do Acre no próximo domingo, diz Friale

Diante do recente anúncio que informou a antecipação do 13º salário em 2023, milhares de segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aguardam ansiosamente pelos pagamentos do abono extra. No entanto, é importante informar que nem todos os beneficiários da autarquia possuem direito ao recurso com repasse programado para começar ainda este mês.

Indo direito ao ponto, este é o caso daqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Apesar do provento ser intermediado pelo INSS, ele não gera direito ao 13º salário, em virtude da sua natureza assistencial. Ou seja, ao invés de um benefício previdenciário, o BPC é caracterizado como um auxílio financeiro.

Em suma, a finalidade do BPC é garantir uma renda mínima para pessoas idosas (com 65 anos ou mais) e pessoas com deficiência de qualquer idade que possuam impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, promovendo inclusão social e redução da desigualdade.

Sobre o 13º do INSS

O 13º salário do INSS é um benefício pago aos segurados da Previdência Social no Brasil. Sua finalidade é proporcionar um acréscimo na renda desses segurados, auxiliando a cobrir despesas extras e contribuindo para o fortalecimento da economia.

O abono é concedido a aposentados, pensionistas, e a titulares de benefícios como o auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, entre outros. Quanto ao valor do benefício, ele corresponde a quantia do benefício pago pelo INSS. Cabe salientar que o 13º é proporcional ao número de meses que o segurado está recebendo os pagamentos do instituto.

Os depósitos ocorrem em duas parcelas de modo que cada uma representa 50% do valor integral. Em 2023, a primeira rodada de repasse será no final de maio, enquanto a segunda metade começa a ser paga em junho.

Datas de pagamento da 1º parcela

Para quem recebe um salário mínimo do INSS

Dígito final do Número de Inscrição do Benefício Data de Pagamento

1 25 de maio

2 26 de maio

3 29 de maio

4 30 de maio

5 31 de maio

6 1º de junho

7 2 de junho

8 5 de junho

9 6 de junho

0 7 de junho

Para quem recebe MAIS que um salário mínimo

Dígito final do Número de Inscrição do Benefício Data de Pagamento

1 e 6 1º de junho

2 e 7 2 de junho

3 e 8 5 de junho

4 e 9 6 de junho

5 e 0 7 de junho

Datas de pagamento da 2ª parcela

Para quem recebe um salário mínimo do INSS

Dígito final do Número de Inscrição do Benefício Data de Pagamento

1 26 de junho

2 27 de junho

3 28 de junho

4 29 de junho

5 30 de junho

6 3 de julho

7 4 de julho

8 5 de julho

9 6 de julho

0 7 de julho

Para quem recebe MAIS que um salário mínimo

Dígito final do Número de Inscrição do Benefício Data de Pagamento

1 e 6 3 de julho

2 e 7 4 de julho

3 e 8 5 de julho

4 e 9 6 de julho

5 e 0 7 de julho

