Rolling Stones voltará ao Brasil pela 5ª vez em 2024

Os postos de gasolina de Rio Branco começaram a diminuir o valor do litro do combustível. Em alguns postos, o litro pode ser encontrado por R$ 5,93.

A expectativa é que continue a diminuir em todo o Brasil, isso graças a nova política de preços anunciada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, na última terça-feira (16). Entenda a nova política.

Enquanto isso, o preço não caiu em algumas cidades do interior. De acordo com o repórter Gledisson Albano, em Cruzeiro do Sul os consumidores ainda pagam quase R$ 7 no litro da gasolina.

Segundo gerentes de postos da cidade, a redução até o momento não se aplica no município, pois eles compram o combustível de Manaus e o estoque vem por via aquática, logo, leva certo tempo para chegar e, quando chega, ainda é no valor antigo. No caso de Rio Branco, a gasolina é fornecida de Rondônia, chega rápido e já com o valor menor aplicado.

por Felipe Teixeira-A gazeta.net

