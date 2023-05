mulher discute com marido e ateia fogo na própria residência

Antônio Renato Almeida da Silva, de 19 anos, foi acusado de assassinar por estrangulamento a ex-namorada, Maria Rairlene Rodrigues Gomes, de 17 anos, no bairro Plácido de Castro, município de Assis Brasil, em junho do ano passado.

Segundo a denúncia, o motivo do crime foi o fato da vítima querer o fim do relacionamento com o acusado, caracterizando o crime de feminicídio.

O Tribunal do Júri considerou como agravante a informação de que a vítima tinha apenas 17 anos e era responsável pelos cuidados de sua avó, que possuía problemas de saúde.

Ainda conforme a denúncia, a vítima estava em sua residência quando se recusou a ir embora com Antônio para juntos morarem na zona rural do município. Em razão da negativa, o réu começou a desferir socos em sua face e asfixiá-la apertando seu pescoço, o que culminou com sua morte, por asfixia e traumatismo craniano.

Diante das circunstâncias, a Vara Única Criminal da Comarca de Assis Brasil fixou a pena de 18 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, devendo ser cumprida em regime inicial fechado.

Além da pena de reclusão, o réu deverá fazer o pagamento de indenização no valor de R$ 20 mil em favor dos familiares da vítima.

Raimari Cardoso

