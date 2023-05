Técnico Antônio Carlos Zago vê Coritiba abatido: “Lado psicológico é zero”

O técnico do Coritiba, Antônio Carlos Zago, reconheceu que está “todo mundo abatido” no clube. O Coxa perdeu para o Bahia e, com isso, completou 10 jogos de jejum – é a pior sequência em 113 anos de história do clube.

“Isso aí causa mesmo uma intranquilidade em todos. É uma situação delicada. Vamos tentar trabalhar o lado psicológico, que é zero. Está todo mundo abatido, como tem que estar”.

O comandante alviverde, porém, já mirou a reação e falou em buscar uma vaga na Sul-Americana. O Coritiba volta a campo diante do Vasco, às 19h de quinta-feira (11), no Couto Pereira.

“Amanhã já é outro dia. Temos que dar a volta por cima. Não pode abaixar a cabeça e ficar lamentando. São quatro jogos sem vitória (no Brasileirão). Não é fácil. Tem que somar pontos o mais rápido possível”.

