Com 5 mil vagas, inscrições no Programa CNH Social 2023 iniciam na próxima quarta-feira

Graças a política de organização financeira, o governo do Estado torna pública a convocação dos aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC). O edital completo, com a lista dos nomes dos candidatos e demais informações, está disponível na edição extra do Diário Oficial deste domingo, 30 de abril, véspera do Dia do Trabalhador.

Na Saúde, foram nomeados os aprovados nos cargos de nos cargos de assistente social, enfermeiro, médico, médico cardiologista, pediatra, nutricionista e psicólogo.. Foto: Odair Leal/Sesacre

Concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf)

No concurso do Idaf, homologado pelo Edital nº 022 SEPLAG/IDAF, ao todo, foram classificados 40 candidatos: oito médicos veterinários, cinco engenheiros agrônomos, 17 engenheiros florestais e 10 técnicos em defesa agropecuária e florestal.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto ao Idaf e junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do endereço eletrônico [email protected]

Concurso do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE)

Homologado pelo Edital nº 068 SEAD/ISE, o resultado final do concurso público para o preenchimento de vagas de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, chama os candidatos aprovados para os cargos de agente socioeducativo, assistente social, psicólogo e técnico administrativo.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes a este concurso público junto ao ISE e junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do endereço eletrônico [email protected]

Concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)

No concurso da Secretaria de Estado de Saúde, homologado pelo Edital nº 018 SEAD/SESACRE, foram nomeados para Rio Branco 16 candidatos nos cargos de assistente social, enfermeiro, médico, médico cardiologista, pediatra, nutricionista e psicólogo. Para Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Xapuri foi convocado um médico para cada município.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br

Concurso da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC)

O resultado final do concurso público para provimento de vagas para os cargos de perito criminal, perito médico-legista, agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado e escrivão do quadro da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC).

Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso junto à Polícia Civil, por meio dos números (68) 3224-7010 e (68) 3224-0024, ou por meio do correio eletrônico [email protected]

Por Miguel França- Agencia de Notícias do Acre

