Câmara Municipal promove 1° Workshop de Conscientização do Autismo em Sena Madureira

“Um dia histórico para nós”. Com essas palavras, o presidente da Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes (Amopreb), Romário Campelo, manifestou a satisfação da comunidade com a entrega de um caminhão e utensílios para extração de látex, realizada na manhã desta sexta-feira, 21, pela vice-governadora do Acre, Mailza, em Epitaciolândia.

“Não vimos antes na história da Amopreb uma pessoa tão compromissada como a Mailza, desde quando ela era senadora. Sempre presente nos perguntando o que era melhor pra gente, indo até a reserva, ouvindo os extrativistas”, afirmou ex-presidente da Amopreb, José Maria, ao explicar o começo da articulação para destinação da emenda parlamentar que possibilitou a aquisição dos insumos agrícolas.

O secretário de Estado de Agricultura, José Luiz Tchê, chamou atenção para a importância da presença do Estado, no dia a dia da população. Segundo ele, o governo realiza um planejamento estratégico que visa passar pelos 22 municípios acreanos, realizando oitivas com as comunidades rurais para melhor atendê-las. “Uma visita da nossa vice-governadora, com a sua sensibilidade, enxergou a necessidade dos extrativistas. A nossa presença nesses lugares é muito importante. Por isso, temos um planejamento para ir em todos os municípios e ouvir os anseios dos produtores e das comunidades rurais”, disse.

A solenidade de entrega foi realizada na Feira Livre do Agricultor Empreendedor, e além da Amopreb, a população de Epitaciolândia foi contemplada com a entrega de uma pá carregadeira para a Prefeitura, fruto de emenda da vice-governadora, enquanto senadora, também.

A entrega dos equipamentos faz parte da programação de 31 eventos que serão realizados pela prefeitura de Epitaciolândia, em alusão aos 31 anos de emancipação do município. Na oportunidade, o prefeito Sérgio Lopes presenteou a vice-governadora com uma placa em agradecimento pelas ações desenvolvidas no município. “Temos muitos motivos para celebrar essas entregas e tantas outras parcerias que temos com o governo do Estado. Nosso sentimento é de gratidão”, afirmou.



O investimento é de mais de R$ 1,2 milhão, oriundo de emenda parlamentar da vice-governadora, ainda de seu mandato como senadora da República.

“Nosso papel, nossa responsabilidade é cuidar de pessoas, fazendo com que os investimentos de fato cheguem na população. Tive a oportunidade de fazer isso como senadora, e agora tenho o compromisso de ajudar o governador Gladson Cameli, a estar sempre ouvindo a população no governo. Hoje nós estamos aqui reafirmando nosso desejo de trazer ainda mais benefícios as comunidades da zona rural”, enfatizou a vice-governadora.

O que eles disseram

“Essa entrega mostra o compromisso que a vice-governadora teve quando era senadora, e que continua tendo, com os extrativistas e com toda a população do Alto Acre” – Vice-prefeito de Basiléia, Carlinhos do Pelado.

“Quero agradecer a presença constante da vice-governadora e da sua equipe aqui na nossa região. Estou constantemente aqui na região e conheço a realidade dos extrativistas da Reserva e sei da importância desse ato para eles” – deputado estadual, Thadeu Hasen.

Por Paula Amanda Prado-Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Felipe Freire

