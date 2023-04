Governador Gladson Cameli recebe homenagem pelo trabalho desenvolvido na Saúde

Representantes dos listados no cadastro de reserva da Polícia Civil do Estado do Acre, estiveram nesta terça-feira, 11, no Palácio Rio Branco realizando a entrega de um quadro em marchetaria que representa o avião PT-KIP que é utilizado para o transporte de pacientes no interior do estado.

Os membros da comissão entregaram o desenho do avião em virtude do dia 7 de Abril, em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde.

“Quero agradecer de coração a homenagem feita pela comissão, em nome do Martinho Júnior, que veio me entregar essa arte linda em marchetaria, feita pelo Jair Pequeno, que é meu conterrâneo de Cruzeiro do Sul. Fico muito feliz pelo reconhecimento do trabalho da nossa gestão”, destacou o governador.

“Pela importância que o governador tem dado a Saúde do nosso estado, através de vários investimentos, como a instalação de hospitais, reformas e concurso público, e especialmente pela atuação do governador durante a pandemia que foi decisiva para que não perdêssemos tantas vidas, não poderíamos deixar passar essa data sem prestar essa homenagem, destacou o representante da comissão, Martinho Gomes.

Por Fhaidy Acosta- Agencia de Notícia do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

