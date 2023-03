Em apoio ao Estado, Energisa anuncia doação de insumos aos desabrigados pela cheia do Rio Acre

Com as enchentes e enxurradas que atingem municípios acreanos, a ajuda humanitária e doações também são um importante instrumento de política social que visa mitigar a situação da população que sofre com esses desastres naturais.



Na última quarta-feira, 29, o governador Gladson Cameli recebeu a visita do diretor presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, que anunciou a entrega de donativos ao Estado para que sejam entregues às famílias que estão em abrigos em Rio Branco. O encontro foi realizado no Palácio Rio Branco, na capital acreana.

“A empresa está preocupada com a situação do Acre. Vamos entregar 200 kits de colchões e roupas de cama, lençóis e fronhas, além de 5.000 garrafas de água. Já compramos os itens e vamos entregar até o dia 1° de abril, para que as famílias possam ser assistidas”, explicou o diretor.



Xavier contou também que a Energisa atua junto com a Defesa Civil, fiscalizando áreas em que as águas registram subida, para realizar o desligamento da energia, para evitar que tomadas por exemplo, ocasionem uma descarga elétrica. “Por segurança, nós interrompemos o fornecimento, para resguardar a vida das pessoas e daqueles que atuam nas enchentes, até que a situação seja normalizada”, disse o diretor.

O governador Gladson Cameli externou o seu contentamento e agradeceu em nome do governo.

“A Energisa é uma grande parceira. Ao longo dos anos, estamos conseguindo realizar várias ações no Estado, levando energia a pontos que funcionavam com termoelétricas. Nesse momento crítico, é fundamental a ajuda, e agradeço ao Ricardo e a toda a empresa essas doações, que vão chegar até as pessoas que mais precisam”, destacou.

O secretário de Assistência Social, Lauro Santos, participou da reunião e reforçou o compromisso entre o governo do Acre e a instituição privada no que se refere à monitoração e ao desligamento elétrico de áreas afetadas pela enchente.

Vitor Hugo Calixto- Agencia de Notícias do Acre

