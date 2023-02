Forças de Segurança já trabalham para coibir roubos em ônibus circulares no estado

O sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Éverton Saboia, de 33 anos, que teve a própria cabeça atingida por uma bala no último dia 23 de janeiro, em Rio Branco, não resistiu e morreu ainda na madrugada quarta-feira (1), no Pronto-Socorro.

O óbito foi registrado por volta das 1h45 pela equipe médica. De acordo com informações repassadas à reportagem do ContilNet, Éverton perdeu quase toda massa encefálica e, por isso, não resistiu, mesmo internado na UTI.

O sargento morava na Vila Custódio e, nas primeiras horas do dia do ocorrido postou no status da sua rede social (whatsapp) um recado: “Perdão a todos que ficam. Cuidem da minha família”. Em seguida, pegou o seu veículo, seguiu até o residencial Buriti, que fica as margens da BR, entre o município de Rio Branco e Aeroporto Internacional de Rio Branco, parou o carro, saiu e desceu em uma ribanceira nas proximidades de uma área de mata, onde foi encontrado.

Populares que passavam no local ouviram o tiro e foram ver o que havia acontecido e encontraram o Militar ferido. Rapidamente, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o PM ao Pronto-Socorro de Rio Branco, intubado e em estado de saúde gravíssimo.

Os colegas de farda de Everton também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Everton Damasceno, ContilNet

