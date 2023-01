SAQUE- ANIVERSÁRIO do FGTS: confira como sacar antes que seja encerrado!

O Ministério do Desenvolvimento Social, antigo Ministério da Cidadania, começará a pagar o benefício mensal de R$600 do novo Programa Bolsa Família apenas em março, por conta de necessidade de se utilizar os primeiros dois meses do ano para realizar a atualização cadastral dos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), banco de dados que é a porta de entrada para os programa sociais pagos pelo governo federal.

Por conta disso, diversos beneficiários do atual Auxílio Brasil se perguntavam se e quando seria repassado um pagamento retroativo para os beneficiários que não vão receber o Bolsa Família em janeiro e fevereiro deste ano. No entanto, o governo federal prorrogou o programa de transferência de renda criado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o objetivo de garantir que os mais de 21 milhões de beneficiários continuassem a receber os pagamentos enquanto o novo programa é montado.

Sendo assim, as famílias seguirão recebendo normalmente o valor mínimo de R$600 nos dois primeiros meses do ano, até que o novo Bolsa Família assuma os pagamentos no terceiro mês. Ou seja, todos os beneficiários receberão a transferência de renda em todos os meses anteriores a implantação do novo programa social, e por conta disso, o governo federal não irá pagar valores retroativos, já que não haverá a necessidade, pois os pagamentos seguem acontecendo normalmente, independente do nome do programa.

Não haverá retroativo do Bolsa Família de janeiro

Além da implantação de um novo programa de transferência de renda, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prometeu ao longo da campanha eleitoral do ano passado que pagaria para as famílias do Bolsa Família com crianças de até seis anos de idade o valor extra de R$150 a mais, com o objetivo de auxilia-las nas despesas extras que crianças costumam proporcionar. No entanto, o valor não deve interferir na decisão de não pagar retroativos.

Ou seja, apesar de Lula ter prometido os R$150 a mais já para o início do seu governo, os pagamentos ocorrerão de fato apenas a partir de março desse ano, junto com os repasses de R$600 do novo Bolsa Família, somando até R$750 por família. Além disso, não será pago retroativos de janeiro e nem de fevereiro do valor extra, ainda que nenhum beneficiários tenha recebido estes valores nos dois primeiros meses do ano.

Outro ponto importante é que os detalhes desse pagamento extra ainda não são conhecidos. Por isso, é necessário que os beneficiários aguardem até fevereiro, quando será divulgada a nova regulamentação do Bolsa Família, para entender quais são as regras e exigências que precisarão ser seguidas pelas famílias para garantir o recebimento do valor extra, além de outros detalhes do novo programa social.

Calendário Bolsa Família janeiro de 2023

Apesar da futura implantação do novo Bolsa Família, os pagamentos para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil estão ocorrendo normalmente em janeiro, de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada um e conforme calendário oficial já divulgado. Confira abaixo as datas de pagamento para cada grupo de famílias:

Beneficiários com NIS de final 1 recebem dia: 18 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 2 recebem dia: 19 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 3 recebem dia: 20 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 4 recebem dia: 23 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 5 recebem dia: 24 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 6 recebem dia: 25 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 7 recebem dia: 26 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 8 recebem dia: 27 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 9 recebem dia: 30 de janeiro;

Beneficiários com NIS de final 0 recebem dia: 31 de janeiro;

De acordo com informações liberadas pelo governo federal, em janeiro serão atendidas através do Auxílio Brasil prorrogado cerca de 21,9 milhões de famílias com o valor mínimo de R$600, totalizando um investimento de R$13,38 bilhões do governo federal. Já o novo Bolsa Família deve fazer seus primeiros repasses somente em maio, quando será lançado oficialmente.

