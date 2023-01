EM SENA MADUREIRA-jovem morre após receber tiro acidental do marido enquanto estava com filho nos braços

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (19) que o seu governo vai investir mais no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e disse que é preciso confiar nos estudantes. O chefe de estado voltou a criticar os mais ricos afirmando que as dívidas deles são mais perdoadas.

“O país tem tanta tolerância com ricos que devem, porque a gente não tem a compreensão de que um jovem que se formou pode pagar sua dívida?”, disse Lula. O presidente deu a declaração enquanto participava de um evento com representantes de Universidades e Institutos Federais.

Sobre as críticas de que o sistema do Fies poderia deixar uma marca de dívidas para a União, Lula disse que “não tem problema”. Ele frisou que acredita que o estudante cumprirá com os seus deveres. “Tenho certeza que na hora que esse jovem achar um emprego, ele vai pagar sua dívida”, disse ele.

“O Brasil tem milhões de pessoas que dão um cano na previdência social e não pagam impostos, e eu vou me incomodar com a dívida de um estudante?”, disse Lula. “Temos que dar credibilidade à juventude desse país. Todo mundo é bom pagador até não pagar”, seguiu o presidente defendendo a continuidade do Fies.

Nesta reunião, Lula ainda se comprometeu a respeitar a autonomia das universidades federais e disse que não vai interferir no processo de escolha dos reitores e reitoras de cada uma das unidades. “Eu quero que vocês saibam que a autonomia universitária será garantida nesse mandato nosso inteiro”, disse ele.

“Não pensem que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta. Quem tem que gostar do reitor são os professores da universidade, são os funcionários da universidade. É a comunidade universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem. Isso posso garantir para vocês: vocês vão ter”, prosseguiu.

“Vocês vão ter o direito de ser responsáveis, porque quem é eleito para reitor, também é gostoso ser eleito, mas também deve ser gostoso ter responsabilidade com o dinheiro da universidade, com a administração da universidade e com o zelo pela universidade”, seguiu Lula durante o evento.

Além do Fies

Nesta quinta-feira (19), o Ministro da Educação, Camilo Santana (PT) disse que deve anunciar ainda em janeiro os reajustes dos valores das bolsas de CNPq e Capes. “A ideia é que até o final deste mês o presidente possa anunciar o reajuste das bolsas tanto da Capes como do CNPq”, declarou o Ministro.

O índice do reajuste ainda não foi divulgado, mas Santana disse que a decisão que será tomada terá validade no momento em que for publicada. Assim, é possível afirmar que o sistema será reajustado ainda neste mês de janeiro.

Vale lembrar que os valores destas bolsas não passam por um reajuste desde o ano de 2013. Por causa do aumento da inflação neste período, o valor pago aos estudantes já perdeu mais de dois terços do poder de compra. Os reajustes das bolsas eram mais comuns nos anos dos governos do PT. Nos primeiros dois mandatos de Lula, foram três aumentos.

O Ministério da Educação foi um dos mais beneficiados pela aprovação da PEC da Transição pelo Congresso Nacional no final do ano passado. Nesta semana, Camilo Santana anunciou um reajuste de quase 15% para o piso do magistério.

Por Aécio De Paula

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram