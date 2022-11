Polícia Civil deflagra operação”Operação Controle”e prende 6 pessoas

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil em Brasileia e Epitaciolândia, com apoio da delegacia de Xapuri, do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), deflagrou “Operação Controle”, coordenada pelo Delegado de Polícia Civil Dr. Bruno Coelho Oliveira, onde seis pessoas responsáveis pelas ações criminosas cometidas nos últimos dias nos municípios foram presas.

O trabalho investigativo da Polícia Judiciária já identificou os demais envolvidos nos ataques e busca a captura desses indivíduos.

O conjunto de ações desenvolvidas pelas forças de segurança em área de fronteira permanece com o intuito de conter a violência responsabilizar seus autores.

Durante a operação foi possível apreender armas, drogas, munições e anotações as quais vinham determinando os ataques.

Durante a ação policial foram presos:

R. P. T. da C., 40 anos.

P. R. E. de C., 41 anos.

C. C. do N., 51 anos.

S. J. da S. S., 40 anos.

R.S.M, 27 anos.

D.A.A, 21 anos.

Estas cidades, na região do Alto Acre, fazem fronteira com a Bolívia e vêm sendo assolada por uma recente onda de violência.



Em rápida e enérgica resposta, a Polícia Civil do Estado do Acre reforçou o policiamento na região, sufocando ações criminosos e logrando êxito em apreender diversas armas de fogo, munições, além de retirar de circulação indivíduos de alta periculosidade.

O Ministério da Justiça, através da Operação Hórus, Programa Guardiões da Fronteira, vem prestado amplo auxílio a Polícia Civil do Estado do Acre.



APREENSÃO:

– espingarda, sem numeração aparente – R$ 3.000,00

– pistola Taurus, modelo G2C – R$ 4.000,00

– 43 munições calibre 9mm – R$ 215,00

– cinco aparelhos celulares – R$ 7.000,00

– 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)

– 25g de cocaína – R$ 250,00

– 5g de cocaína – R$ 50,00

– anotações e insumos para embalagem de drogas.

Ascom/Polícia Civil do Acre

