Homem tenta matar ex-companheira com facadas na cabeça e no abdômen por não aceitar fim da relação

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro voltaram a fechar a BR-364 na altura do distrito de Nova Califórnia, em Rondônia. O grupo ainda protesta contra o resultado do segundo turno da eleição presidencial que deu a vitória a Lula.

De acordo com informações de moradores do distrito, manifestantes jogaram madeira no meio da rodovia e bloquearam o tráfego de veículos.

A Polícia Rodoviária Federal já está no local e deve retirar o bloqueio ainda hoje pela manhã após acordo com os manifestantes

