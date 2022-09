Polícia ainda não prendeu o acusado de matar homem a pauladas no ramal do Toco Preto em Sena Madureira

A polícia do Município de Sena Madureira, ainda está tentando prender o acusado de matar a puladas Antônio Assunção da Silva, 51 anos de idade, conhecido pela alcunha de “Antônio Cowboy” que foi encontrado morto nas primeiras horas do último domingo (11) no ramal do Lázaro, zona rural de Sena Madureira. a vítima apresentava vários ferimentos na cabeça, que provavelmente provocaram sua morte.

O serviço de inteligência da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, continuam as investigações na tentativa de prender o acusado, que era tido como amigo da vitima. nossa reportagem não vai revelar o possível nome do acusado para não atrapalhar as investigações.

Por Acreonline.net

