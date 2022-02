Bebê de 2 meses morre no AC e polícia suspeita que vítima tenha sido espancada até a morte

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou na tarde desta segunda-feira (14) do Curso de Formação de Soldados – CFSD/2021, da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizado no auditório da Uninorte. Designado pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros proferiu palestra para 288 alunos-soldados com o tema “Combate ao Crime Organizado”.

Em sua apresentação, o promotor de Justiça falou sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em parceria com as forças de segurança do estado e destrinchou aspectos sobre as investigações, denúncias e operações que resultaram na prisão de líderes de organizações criminosas que atuam no estado, nos últimos anos.

Outro ponto destacado pelo promotor foi o número de 1.002 réus denunciados pelo Gaeco em 2021, com aumento exponencial desde o ano de 2019, fato que foi corroborado pela diminuição do número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) no estado do Acre, na medida em que grande parte dos homicídios tem a sua motivação advinda justamente da rivalidade entre facções criminosas e do consequente acerto de contas proveniente do tráfico de drogas.

“É importantíssimo esse alinhamento entre o Gaeco e a Polícia Militar, desde o curso de formação dos soldados, a fim de fortalecer ainda mais o combate ao crime organizado em todo o estado do Acre, na medida em que tais profissionais passam a conhecer o modo de atuação do grupo e quais são os elementos de prova necessários para subsidiar não apenas pedidos de prisões preventivas, mas sobretudo o oferecimento de denúncias, seja por integração ou promoção a organizações criminosas”, destacou o promotor Júlio.

Agência de Notícias do MPAC

