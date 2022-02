MPAC e Marinha do Brasil alinham ações para promoção de cidadania e justiça no Juruá

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou na última segunda-feira (31) de uma reunião com a Marinha do Brasil no Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) Doutor Montenegro, atracado no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, para discutir sobre a execução do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o MPAC e o Comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, assinado em 1º de dezembro de 2021.

Participaram do encontro o promotor de Justiça titular da Promotoria Especializada do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá, Iverson Bueno, o comandante e capitão de corveta Raphael Siqueira, o capitão tenente Thiago Godoi, e o capitão da Marinha de Cruzeiro do Sul, tenente Fabiano dos Reis.

O acordo firmado entre o MPAC e Marinha prevê a promoção de serviços de cidadania e justiça a ribeirinhos da região do Vale do Juruá, em especial à população de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de comunidades próximas. Na reunião, foi destacado pelo comandante que, caso o leito do rio contribua com a navegação, o navio seguirá a Porto Walter com paradas em algumas comunidades como Valparaíso, Paraná dos Mouras e Nova Cintra.

O promotor de Justiça Iverson Bueno elogiou a estrutura do navio Doutor Montenegro, que atualmente conta com um aparelho moderno de raio-X e uma tripulação com 83 militares e dois civis repórteres, todos voluntários na missão. Ele comentou sobre a importância da cooperação com a Marinha do Brasil para atendimento da população ribeirinha e promoção dos serviços do MPAC.

“Durante os atendimentos da população, serão realizadas palestras sobre segurança nas embarcações, saúde, violência doméstica, drogas, preservação ambiental, além de campanha educativa com ênfase na temática Amazônia e Amazônia Azul, com o objetivo de promover a conscientização sobre esses temas e levar mais cidadania, dignidade e justiça para a população ribeirinha do Vale do Juruá”, ressaltou o promotor.

Agência de Notícias do MPAC

