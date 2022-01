Forças de segurança apreendem quase 30 kg de entorpecente em Cruzeiro do Sul

Durante a execução da Operação Hórus, programa V.I.G.I.A, as Forças de Segurança composta pela Polícia Civil (DRACO/DENARC), Polícia Militar (6°BPM/CPE/Pel. Ambiental), Polícia Penal e Polícia Federal apreenderam 26,5 quilos de drogas no m uma residência localizada a Rua Amazonas, Bairro Cobal em Cruzeiro do Sul.

Durante a ação policial desencadeada pelas Forças de Segurança no Juruá, as equipes receberam a informação que uma residência estava ocorrência a divisão de entorpecentes.

Verificou-se que a casa pertencia a uma mulher que estava cumprindo pena no regime semiaberto.

Juntamente com a Polícia Penal, a guarnição da ROTAM, Grupo de Operações com Cães do 6° BPM e policiais civis realizaram o cerco sendo encontrado parte dos entorpecentes em poder dos detidos.

Após buscas nas adjacências, as equipes da força de segurança localizaram mais drogas, quatro rádios comunicadores e um revólver Cal. 38.

Uma pessoa foi presa, J. O. B. de 21 anos e um menor N. I. R. A. de 14 foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Geral de Polícia Civil lavratura de auto de prisão em flagrante.

Ao todo foram apreendidos 14,71 kg de maconha avaliada em (R$102.970,00)

– 9,45 Kg de cocaína avaliada em (R$160.650,00), 1,46 kg de Skank avaliada de m (R$11.680,00), 0,89 kg de oxidado de cocaína avaliada em (R$ 8.010,00), 04 rádios comunicadores no valor de (R$400,00), 01 Revólver Cal. 38 (R$8.000,00)

e R$1.255,00 em espécie al m de

– 03 celulares (R$10.000,00)

De acordo com a autoridade policial, o prejuízo ao crime foi de R$302.975,00 (trezentos e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais).

De acordo com o delegado Hewerton Carvalho do núcleo Draco/Denarc Cruzeiro do Sul, “é mais uma ação exitosa do setor draco/Denarc de czs em parceria com as demais forças de segurança.

Somente nesses primeiros dias de janeiro já foram tirados de circulação mais de 60 quilos de entorpecentes o que

demostra o compromisso das forças de segurança com a sociedade de Cruzeiro do Sul que não medem esforços para combater o Crime Organizado e tráfico de entorpecentes na região”, finalizou delegado Hewerton Carvalho.

