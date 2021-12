Gladson critica politicagem de sindicatos e diz que servidores terão “surpresa positiva”

Em uma live no seu Facebook direto do aeroporto de Porto Velho (RO), onde cumpriu agenda com o governador Marcos Rocha, de Rondônia, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, nesta terça-feira (14), o governador Gladson Cameli reclamou do que ele considera politicagem de alguns sindicatos às vésperas de ano eleitoral, voltou a dizer que vai conceder reajuste salarial a todos os servidores e anunciou que os inativos também vão receber a segunda parcela do 13º na próxima sexta-feira (17).

“Por que alguns sindicatos estão dando as caras querendo fazer cobranças agora… Por que ano que vem é eleição? Isso eu estou falando de alguns, não estou falando do geral. Mas eu queria dizer que enquanto alguns ficam aí querendo prejudicar a imagem do Estado, desconstruir o que está sendo feito com muita luta, que respeitei os trabalhadores do Estado que estão no trabalho no dia a dia. Poderiam ter feito o que eu estou fazendo, que é pagando. E logo, logo com a Assembleia Legislativa aprovando, os servidores terão aí surpresas positivas. Que Deus nos proteja. Quem está reclamando, vai continuar reclamando, que eu vou continuar trabalhando”, disse.

Cameli embarcou de Porto Velho direto para Cruzeiro do Sul. Nesta quarta-feira, ele cumpre agenda no Juruá.

Zona de Desenvolvimento Sustentável

Em Porto Velho, Gladson Cameli participou do lançamento do programa de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira, que engloba 32 municípios da região Norte, situados no noroeste de Rondônia, sul do Amazonas e leste do Acre. O programa foi idealizado considerando os problemas da região e oferece alternativas para que cada município se desenvolva protegendo, sobretudo, a Floresta.

Luciano Tavares, do Notícias da Hora

