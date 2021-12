Estado discute segurança eletrônica para mulheres em situação de violência

O senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato a governador, não acredita na pesquisa Fieac/Perfil divulgada nesta segunda-feira (13). Ele disse que os números informados, que dão favoritismo a Gladson Cameli, não refletem o que ele está ouvindo e vendo nas ruas.

Petecão afirmou ainda que nesta terça-feira (14) vai divulgar uma pesquisa, “essa sim verdadeira”, cutuca.

“Essas pesquisas não refletem o que eu estou vendo na rua, mas a gente respeita o resultado. Eu não sei como é que em uma pesquisa eles conseguem mudar tanto o resultado. O que eu posso te dizer é que eu estou muito animado, estou feliz, porque queira ou não queira o nosso nome aparece, e vou continuar o que estou fazendo que é trabalhando e trabalhando muito, mas estou muito animado. Tenho certeza que nós iremos ganhar a eleição.”

A pesquisa mostra o governador Gladson Cameli favorito nas eleições de 2022. Os números da pesquisa estimulada, que é aquela em que o nome do candidato é mencionado, revelam Cameli (PP) com 47, 0%, seguido por Jorge Viana (PT) com 23,8%, Sérgio Petecão (PSD), 8,6%; Mara Rocha, 7,0%; Jenilson Leite (PSB), 2,7%; David Hall, 0,5% e Nilson Euclides, 0,3%.

Na espontânea, que é quando o entrevistador não cita o nome do candidato, Gladson Cameli tem 42,5% e Jorge Viana, 13, 4%. Ainda não sabem são 22,3%. 7, 0% não responderam. Já Sérgio Petecão (PSD) tem 2,6%; Mara Rocha, 2, 1%; Jenilson Leite, 2%; David Hall e Nilson Euclides (0, 3%).

Lembrados

A curiosidade é que nomes que sequer cogitam a possibilidade de se candidatar em 2022 foram lembrados, como é caso do ex-governador Tião Viana que aparece com 0, 4%; Binho Marques e até o ex-coronel Hildebrando Pascoal com 0, 1%.

Também aparecem na pesquisa espontânea, Minoru Kinpara, Arnaldo Barros, Marcio Bittar, Roberto Duarte, Coronel Ulysses e Tião Bocalom, todos com 0,1% dos entrevistados.

Já o ex-prefeito Marcus Alexandre, que foi candidato a governador em 2018 pelo PT, foi lembrado por 6, 5%.

Rejeição

Jorge Viana é o líder no quesito rejeição. 27,1% dos entrevistados jamais votariam no petista. Sérgio Petecão tem 19, 2% de rejeição.

Gladson Cameli, 13,2% e Jenilson Leite: 4,0%.

Luciano Tavares

