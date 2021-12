Atendimento presencial no Poder Judiciário acreano será retomado dia 7 de janeiro

A decisão de um hospital público situado no interior do Acre vem causando alvoroço entre os moradores. Trata-se do Hospital do Juruá, localizado em Cruzeiro do Sul. A direção da unidade de saúde resolveu restringir a realização de cirurgias eletivas somente a pacientes que tomaram as duas doses contra a Covid-19

Essa é a exigência para quem desejar passar por retiradas de vesícula e hérnia, por exemplo, as cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas e sem caráter de urgência. A informação foi confirmada ao ac24horas pelo diretor clínico da unidade hospitalar, Elcimar Reis.

“A decisão da direção em reunião de julho foi que, para internar para as cirurgias eletivas, só se a pessoa tiver com duas doses de vacina”, esclarece. As cirurgias eletivas foram retomadas em agosto deste ano, devido à redução dos casos de Covid-19. Em setembro, de 30 cirurgias, 10% do total haviam sido feitas e a previsão é concluir as intervenções cirúrgicas represadas até junho de 2022.

Mas segundo o diretor, além da falta de vacinas, outro problema é a falta e o atraso dos pacientes agendados. Muitos não comparecem e outros chegam atrasados.

“Pedimos que as pessoas compareçam e cheguem na hora marcada que é às 6:30 horas para que o corpo médico e de enfermagem possa oferecer o melhor serviço. Se houver atraso e se o caso não for urgente, o paciente vai para o final da fila”, conclui.

Quatro cirurgiões atuam nos procedimentos eletivos, que são considerados sem urgência. A maioria da lista de espera, segundo o diretor Elcimar Reis, é de vesícula e de hérnias.

As cirurgias deixaram de ser realizadas em abril de 2019, por causa da pandemia de coronavírus e foram retomadas em agosto. Mas antes mesmo da pandemia já estavam em ritmo lento.

Por Sandra Assunção

