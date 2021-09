PRF, prende mais uma arma de fogo durante fiscalização na BR 364

A polícia Rodoviárias Federal apreendeu mais uma arma de fogo com munição portada de forma irregular.

A arma, é uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, que estava com um carregador com 5 munições, escondida no banco de trás de uma caminhonete e o motorista não tinha o Certificado de Registro (CRAF) e nenhum outro documento que o autorizasse a portar o armamento.

Diante das circunstâncias, a equipe encaminhou a arma, as munições e o indivíduo para a DEFLA, em Rio Branco para os procedimentos de atuação.

Acreonline.net com informações da Ascom

