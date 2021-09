Delegado-geral recebe novo piloto de helicóptero da Policia Civil

Um veículo modelo fiesta e de cor branca foi completamente destruído pelo fogo ao sofrer um incêndio repentino no início da tarde desta terça-feira, 14, em Rio Branco. O carro estava estacionado na rua Alvorada, área comercial no bairro Bosque, quando começou a ser consumido por chamas.

Pedestres e pessoas que trabalham próximo ao local pararam para filmar o nível do incêndio, que provocou perda total ao proprietário do veículo, que ainda não foi identificado.

Ao ac24horas, o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi atendida pelo 3° Batalhão juntamente com o apoio do 1°, num total de 5 militares. “Ao chegarem, o carro já estava completamente consumido pelas chamas. Os bombeiros extinguiram as chamas e em seguida fizeram os rescaldo. Infelizmente foi perda total do veículo”, disse a instituição. De acordo com os militares, foram usados aproximadamente 4 mil litros de água para cessar o fogo.

Por Thais Farias

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram