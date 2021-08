Bebedeira em bar quase termina em morte no interior do Acre

Gelcemir Cruz de Souza, 35 anos, conhecido popularmente como “Mi”, quase foi morto a tiros e golpes de faca na noite de domingo (29), em um bar localizado na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Gelcemir estava em um bar bebendo na companhia de vários amigos e, em certo momento, houve um desentendimento entre a vítima e um homem ainda não identificado, que acabou pegando uma faca e cortou o pescoço de Gelcemir.

Comparsas também seguraram Gelcemir, para que o autor do crime efetuasse disparos contra ele. Ele foi atingido com tiro no tórax, um na canela e outro no fêmur, que acabou rompendo a veia femoral. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Foi acionada uma ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e foi interceptada pela ambulância de suporte avançado, que acabou entubando Gelcemir ainda dentro da ambulância no caminho. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Ithamar Souza

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram