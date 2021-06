Polícia Militar de Sena Madureira através do GIRO recuperado veículo que foi roubado na cidade de Rio Branco.

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (sábado), (12/06/2021), por volta das 16h30min, em mais uma atuação exitosa do GIRO conseguiu recuperar um veículo que havia sido roubado na cidade de Rio Branco, sendo que inclusive vítimas foram amarradas na hora do delito.

Na ocasião, em patrulhamento de rotina o GIRO fundou suspeito no veículo, pois estava com porta mala e portas abertas, ao longo do Bairro Cristo Libertador.

Após isso, realizou-se consulta em que constatou que o veículo tinha restrição de roubo e, em sequência, o carro foi levado à delegacia para os procedimentos de praxe.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!

