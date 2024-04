O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), tem trabalhado nesta terça-feira, 23, na retirada de pontos críticos na estrada Dias Martins, em Rio Branco.



“Estamos trabalhando incansavelmente para que essas fases burocráticas sejam finalizadas, e o Deracre segue comprometido com a população, trabalhando no melhoramento do trecho com esforço e dedicação, para que ela tenham mais acesso. É um trabalho que deve continuar, e estamos unidos”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.



Os trabalhadores do Deracre atuam no melhoramento de 1,8 km, com serviços de raspagem de solo, retirada de atoleiros e limpeza de saídas de águas pluviais. A ação conta com a utilização de uma motoniveladora, um rolo pé de carneiro e um caminhão basculante.

Além disso, o Deracre reforça que tem trabalhado para garantir que as fases burocráticas do projeto de asfaltamento e urbanização do trecho, contemplado com emenda de R$ 6,5 milhões do senador Alan Rick, sejam vencidas.

A previsão é que a obra seja iniciada em 2025, seguindo todos os trâmites legais.

Por Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ascom/Deracre

