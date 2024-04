O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), reafirmou seu compromisso com a excelência da gestão ao participar, mais uma vez, do Fórum Nacional do Conselho de Secretários da Administração (Consad). O evento, realizado em Salvador (BA) na semana passada, foi palco para a reunião de mais de 400 servidores públicos de todo o Brasil.

“Estamos muito satisfeitos em participar deste importante evento, que promove a troca de experiências e conhecimentos entre gestores públicos de todo o país”, afirmou o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia. “A presença ativa da Sead no Consad demonstra nosso compromisso em buscar constantemente inovações e melhores práticas para aprimorar os serviços públicos oferecidos à população do Acre”, completou.



Encerramento promoveu painel de debate entre os secretários de administração. Foto: Eduardo Freire

O Acre se destacou por adotar boas práticas em áreas fundamentais como transformação digital, gestão de pessoas, gestão patrimonial, atendimento ao público e qualificação dos servidores.

A participação da Sead no Consad reforça o compromisso do Estado em promover o desenvolvimento e o bem-estar social por meio da oferta de serviços públicos de qualidade.

Por Consuela Araújo- Agência de Notícias do Acre

