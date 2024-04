Policiais militares do município de Mâncio Lima, interior do Acre, foram acionados para atender uma ocorrência no bairro José Martins. Ao chegarem ao local, encontraram o morador identificado como Amarino Araújo 44 anos, armado com um facão. Os policiais pediram para que ele soltasse o facão, porém, em certo momento, o rapaz partiu para cima dos policiais, que efetuaram um disparo para conter o agressor.

Em seguida, ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O IML foi acionado para recolher o corpo, que será encaminhado para a cidade de Cruzeiro do Sul, onde será realizado os exames cadavéricos.

Por Acreonline.net, com informações de Mâncio Lima em Foco.

