Uma mulher de 40 anos, identificada como Elidevânia Gomes Soares, sofreu uma tentativa de assassinato na noite desta quinta-feira, 18, no Ramal da Judia, região do Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com informações, a mulher teria sido baleada na perna, e para tentar se livrar da morte, correu até um bar próximo do ocorrido e pediu ajuda.

Populares afirmaram ter escutado os disparos da arma de fogo, o qual teria atingido a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado e a viatura 06 deslocou-se para prestar assistência à vítima.

Os socorristas chegaram imediatamente e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encontrada caída no chão, com fortes dores e aos prantos. Após os procedimentos de emergência, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco.

Elidevânia foi atingida por um disparo de arma de fogo que atravessou sua tíbia esquerda. Felizmente, sua vida não corre risco, conforme afirmou o paramédico responsável pelo atendimento.

No PS, ela foi encaminhada ao setor de traumatologia para avaliação e novos exames pela equipe médica de plantão.

A Polícia Civil deverá abrir as investigações sobre o caso, e buscará esclarecer as circunstâncias do incidente e identificar os responsáveis pelo crime.

Por Kauã Lucca, da Folha do Acre

