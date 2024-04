Na manhã deste domingo (07), uma operação policial coordenada pela companhia ROTAM, do Batalhão de Operações Especiais, resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas localizado na rua Canário, no Conjunto Andirá, parte alta de Rio Branco, capital do Acre.

As investigações preliminares conduzidas pela Polícia Militar indicaram a presença de atividades ilícitas na região do bairro Andirá. Diante dessas informações, três guarnições do BOPE foram mobilizadas para verificar a veracidade dos relatos.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram duas mulheres, identificadas como Tamires Cassiano Magalhães, 19 anos, e Tainara Silva Menezes Souza, 18 anos, que, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir, abandonando um saco preto no chão. Contudo, os agentes conseguiram detê-las.

Durante a abordagem, as mulheres revelaram que uma residência conhecida como ponto de venda de drogas abrigava armas e grande quantidade de entorpecentes. Com base nessas informações, um cerco policial foi montado, resultando na prisão de Lucas da Silva Mendonça, 24 anos, apontado como líder de uma facção criminosa ativa no estado.

Na residência do acusado, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal composto por armas de grosso calibre e uma expressiva quantidade de drogas. Entre as apreensões, destacam-se 50 tijolos de Skunk, 12 tijolos de Cloridrato de Cocaína, quase 2 quilos de Crack e 58 sacos de Cocaína já prontos para a venda, totalizando mais de 64 quilos de drogas. Além disso, foram localizados R$ 7.738 em espécie.

O mais surpreendente para os operadores de segurança foi o poder de fogo encontrado no local. Um fuzil AR15 calibre .556 com 41 munições, um simulacro de fuzil, uma pistola TAURUS G2C calibre 9mm, e três revólveres de diversos calibres foram apreendidos, juntamente com uma quantidade significativa de munições. Também foram encontradas três balanças de precisão, material para embalagem da droga e uma capa de colete balístico.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram