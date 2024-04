O homem que teve o corpo incendiado chamou o suspeito da agressão de “corno safado”, causando uma discussão entre os dois.

Um homem suspeito de matar um amigo após atear fogo no corpo dele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. O caso segundo o suspeito, ocorreu, porque a vítima o teria chamado de “corno safado”. O crime foi em Junqueiro, no dia 30 de março.

Durante o desentendimento, a vítima insultou o suspeito, o que intensificou a briga entre eles. A situação se agravou quando um sobrinho do suspeito entregou um balde com álcool ao tio.

O suspeito utilizou o líquido inflamável para atear fogo no corpo do homem. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. O agressor foi detido por moradores e preso em flagrante pela polícia. O inquérito está em andamento e deve ser concluído nesta semana, segundo o delegado Valter Rocha.

Assista:

Por AM POST

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram