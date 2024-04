Durante sessão solene desta quinta-feira, 4, na Assembleia Legislativa do Acre, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), Moises Diniz, anunciou o lançamento do programa “Mentes Azuis”, uma iniciativa, segundo ele, pioneira que visa apoiar mães de crianças autistas por intermédio de bolsas de pesquisa.

Durante seu discurso, o presidente da Fapac expressou sua admiração pela iniciativa conjunta da Assembleia Legislativa do Acre e do Ministério Público, destacando a importância de reconhecer o sofrimento das mães de autistas. Ele relembrou os desafios enfrentados no passado, quando as salas de aula para crianças autistas eram inadequadas e a falta de recursos era evidente.

O programa “Mentes Azuis”, acrescenta o presidente da Fapac, promete revolucionar o apoio às mães de autistas, oferecendo 500 bolsas de pesquisa ainda este ano, financiadas pela fundação, em parceria com o governo estadual e com o apoio do gabinete do deputado federal licenciado Eduardo Velloso.

“O programa visa proporcionar recursos adicionais para as mães, muitas das quais dependem apenas do Bolsa Família para sobreviver. As bolsas permitirão que as mães tenham acesso a transporte, especialistas e a oportunidade de buscar diagnósticos e tratamentos para seus filhos. Além disso, as mães serão envolvidas como pesquisadoras auxiliares, permitindo que expressem suas dificuldades e necessidades diretamente aos líderes políticos e comunitários”, explicou.

Diniz ainda pontuou que espera-se que o programa não apenas forneça suporte imediato, mas também capacite as mães a se tornarem empreendedoras, criando suas próprias empresas e cooperativas para garantir sustentabilidade financeira a longo prazo.

Por: Redação – Agência de Notícias do Acre

Foto: Sérgio Vale

