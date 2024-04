O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), realizou nesta terça-feira, 2, uma visita técnica ao Lar Vicentino, em Rio Branco, principal centro de acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social do estado. O titular da Seop, Ítalo Lopes, foi recebido pela diretora da instituição, Waldenize Rebelo, para verificar as atuais condições do espaço antes do início da reforma do local, que teve seu projeto elaborado pela Seop e terá sua execução realizada pela própria instituição.

Durante a visita, Ítalo Lopes enfatizou a importância da parceria entre o governo do Acre e o Lar Vicentino, e destacou o compromisso em auxiliar no processo de reforma e adequação das instalações. “Sob orientação do governador Gladson Cameli, estamos trabalhando para que as condições dos idosos que residem no espaço alcancem uma posição de referência no país”, afirmou.

A ação do governo estadual, que além da Seop também conta com o acompanhamento de técnicos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), atua em sintonia com o compromisso da gestão de cuidar das pessoas, além de reforçar a importância do trabalho conjunto entre poder público e sociedade civil.

A reforma atende à expansão da população idosa acreana. De acordo com o Censo 2022, o Acre possui cerca de 88 mil pessoas acima de 60 anos, demonstrando um aumento de 9,8% desde o levantamento anterior, realizado em 2012, que apontava cerca de 50 mil pessoas na terceira idade residindo no estado.

Waldenize Rebelo expressou sua gratidão pelo apoio: “Essa ação do governo do Acre, que olhou com o coração para esses idosos, representa a conquista de um espaço que dá oportunidade para novos residentes, além de possibilitar a ampliação de serviços para oferecer melhor qualidade de vida a quem já reside aqui”.

As obras de reforma têm previsão de início ainda este ano e execução prevista para 12 meses.

Por Vinicius Charife Agência de notícias do Acre

Fotos Vinícius Charife

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram