Na madrugada desta terça-feira (26), duas mulheres e uma adolescente foram brutalmente assassinadas no Condomínio Residencial Reserva do Parque, localizado no bairro Aviário, em Feira de Santana, na Bahia. As jovens, horas antes do crime, estavam felizes em um barzinho da cidade. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), as vítimas foram identificadas como Jaqueline Cruz de Jesus, de 29 anos, Ana Beatriz dos Santos, de 24 anos, e Sara Victoria Brito Salomão, de apenas 15 anos.

Era por volta das 03h da madrugada, quando elas estavam retornando para um apartamento localizado no bloco 17, que seria de propriedade de Jaque, quando foram surpreendidas e abordadas por um grupo de cerca de 10 homens. Os criminosos, que estavam fortemente armados, obrigaram as vítimas a irem para o banheiro para serem executadas. Os corpos foram encontrados com ferimentos de tiros na região da cabeça, braços e pernas.

Após o crime, os bandidos fugiram. No apartamento foram encontradas duas crianças, uma de 2 anos e outra de apenas 9 meses, que seriam filhas de Sara e Jaqueline. Até o momento a motivação é um mistério. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Por almeida

