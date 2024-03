Girar a roda da construção civil no estado é fomentar duas importantes frentes: geração de trabalho e renda, o que impacta diretamente na economia e na melhoria dos serviços, já que as obras públicas são destinadas a promover a qualidade da vida das pessoas. Um levantamento feito pela gestão do governador Gladson Cameli, que cumpre seu segundo mandato, mostra que o Acre tem 126 grandes obras entregues e ainda 444, entre as que estão em andamento, projetos aprovados e em planejamento.

Grande parte dessas obras foi desenvolvida para o setor da saúde, com reformas de hospitais e ampliação de unidades, mas em todas as pastas houve avanços importantes nos espaços físicos que acolhem o cidadão em busca de atendimento.

Ainda para este ano, está no planejamento da Secretaria de Educação fazer intervenções, com manutenções e revitalizações em 268 escolas. Além disso, estão sendo construídas cinco escolas indígenas em Sena Madureira e mais 11 em Feijó. A construção de escolas indígenas também deve chegar aos municípios mais distantes, como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa e Jordão.



Todos os planejamentos e obras fazem parte do fortalecimento de políticas públicas voltadas para esse setor em todo o estado. Para o governador Gladson Cameli, os recursos federais, mais o estadual, além da parceria com a iniciativa privada, devem ser fatores importantes para o avanço no estado.

“Temos nos empenhado nos últimos anos em atender as principais necessidades do povo acreano, possibilitando não apenas um ambiente adequado ao atendimento, mas, paralelo a isso, ampliando nossos serviços, reconhecendo nossos servidores e gerando emprego e renda. A nossa resposta tem sido trabalho, com reformas, inauguração de pontes e pavimentação. Temos muito ainda para fazer e, assim como tem sido nos últimos anos, vamos continuar avançando na infraestrutura do nosso estado, tentando atender a todos os setores possíveis”, garante Cameli.

Entre as obras entregues à Saúde, houve a construção dos prédios do Pronto-Socorro de Rio Branco, tanto o horizontal, como o vertical; a reforma da Policlínica Tucumã; reforma e adequações do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC), todas em Rio Branco, bem como a reforma e ampliação do Hospital Geral Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima.

Essa unidade no Juruá, inclusive, bateu recorde de atendimentos no ano passado, recebendo também a comunidade indígena da região.

Moradora da Terra Indígena Nukini, no Rio Moa, Arlete Nukini, de 95 anos, procurou atendimento no começo deste ano. Precisou ficar internada, encontrou uma equipe preparada, fez todos os exames gratuitamente e recebeu a medicação necessária. “Estou satisfeito com o acolhimento que estamos recebendo aqui”, disse seu neto e acompanhante, Txane Pistyani Nukini.

Já na Educação, cerca de 20 escolas rurais passaram por alguma intervenção, como execução dos serviços de pavimentação do entorno e acesso das unidades. Houve também a reforma da Biblioteca Pública de Tarauacá e a construção de uma creche, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O secretário de Obras, Ítalo Lopes, enumera os benefícios do investimento. “As obras públicas, espalhadas por todo o Acre, nos mais diversos setores, asseguram o progresso do estado e garantem dignidade, de forma democrática aos 22 municípios, melhorando a vida da população de cada cidade. É uma determinação do governador a transversalidade entre as secretarias e departamentos, para garantir que as estruturas do estado estejam adequadas para ofertar à população com celeridade e eficiência nos serviços públicos”, destaca.



Reforço na Segurança

Uma das maiores obras da Segurança foi a construção da torre de treinamento no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco, em abril do ano passado. Com sete pavimentos, a torre é a primeira do Acre e a mais alta da Região Norte do país. De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos, a estrutura, que leva o nome do tenente Francisco Laureano, já falecido, é uma importante aliada no treinamento para as mais diversas ocorrências atendidas pelos agentes de segurança pública.

O investimento em segurança também chegou aos locais mais distantes, como Porto Walter, município isolado do estado. A cidade recebeu um Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), assim como Mâncio Lima.

Cultura

Na área da cultura, o Estado inaugurou o Museu dos Povos Acreanos, que fica no Centro da capital e reúne parte da história do estado. Com salas climatizadas e iluminação especial, o museu também oferece um espaço de café, átrio interno, auditório e uma praça.

Além disso, a revitalização e transformação de espaços públicos sempre foi prioridade da atual gestão e, para reforçar e trazer de volta a cultura à Baixada da Sobral, o governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), entregou, em abril do ano passado, a revitalização do espaço multicultural Teatro Barracão Matias, em Rio Branco.

Raimundo Ferreira, conhecido como Mestre Cancão, é capoeirista e frequentou o Barracão junto com Matias na década de 1990, quando fundou o seu grupo de capoeira, que vai voltar a utilizar o equipamento público. “Esse espaço é uma referência para a cultura aqui na região. Conheci o Matias em 1994. O grupo começou aqui, quando cederam o espaço para a gente. É uma área importante para toda a comunidade. Vim prestigiar e fortalecer o trabalho que o Barracão fez, faz e vai fazer por toda essa área”, disse, na reinauguração do teatro.

Infraestrutura

Na área da infraestrutura, há dois grandes projetos de impacto. Na Ponte Frei Paolino Baldassari, em Sena Madureira, foram investidos mais de R$ 36 milhões, provenientes de recursos próprios. A estrutura principal tem 200 metros e uma extensão total de 232 metros, com as rampas de acesso, beneficiando mais de 2.500 famílias.

Após a inauguração, a obra facilitou a acessibilidade dos quase 2.500 moradores do Segundo Distrito, além de facilitar o acesso à educação, saúde e segurança das famílias, como a de Francisca Figueiredo e de seu filho Samuel.

“A ponte é uma benção”, disse dona Francisca. “Antes a gente tinha que dar a volta ou atravessar de barco, agora ficou mais fácil chegar do outro lado. É um sonho realizado”, completa o filho Samuel.

As obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), segundo a presidente, Sula Ximenes, fazem parte do projeto do governo em melhorar a vida das pessoas. “Mais uma promessa cumprida pelo governador Gladson Cameli e a segunda ponte de Sena é um sonho concretizado para as famílias.”

Outra obra importante é a ampliação AC-405 em Cruzeiro do Sul. Com 87% da primeira etapa concluída, a rodovia AC-405 tem previsão de finalização para junho deste ano e tem proporcionado mais mobilidade à população, além de contemplar serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, proteção ambiental e outras ações complementares.

Amarízio de Souza é morador do bairro Nossa Senhora das Graças, que será beneficiado com a duplicação da via, e falou do benefício. “Estamos ansiosos para ver tudo pronto, esperávamos há muito tempo. Uma obra como essa vai valorizar o nosso bairro, os nossos imóveis, além de beneficiar quem usa essa via diariamente. Estou bastante satisfeito e acredito que todos os outros moradores também estão”, destaca.

Programa de incentivo

No ano passado, o governador Gladson Cameli, lançou pacotes de obras para estimular a construção civil no estado. As medidas fazem parte do Programa de Estímulo à Construção Civil e Geração de Emprego e Renda (PEC-GER).

O PEC-GER foi criado em 2019, como instrumento para valorizar a indústria local e melhorar a qualidade das edificações do Estado, com a execução de pequenas reformas, por meio da contratação de micro e pequenas empresas do setor.

O programa prioriza a participação desses estabelecimentos nas licitações públicas realizadas para obras de construção civil. Os processos licitatórios destinados à contratação de obras e serviços de engenharia, no valor de até R$ 400 mil, poderão ser disputados, exclusivamente, por microempresas e empresas de pequeno porte nas modalidades de “pregão” e “tomada de preço”.

Já com recursos federais, obras importantes do Acre entraram no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O Estado deve receber mais de R$ 26,6 bilhões para obras importantes nos próximos anos. Nesse planejamento está, por exemplo, a nova maternidade de Rio Branco.

A primeira etapa da construção da maternidade está prevista para ser concluída ainda este ano e contará com espaços mais modernos e humanizados. De acordo com o projeto, serão 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal, 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI) e 15 leitos de UCI canguru.



“A obra será realizada em cinco fases, independentes entre si. Ou seja, ao término de cada etapa, já vai ser possível utilizar a parte da edificação que foi concluída. Orçada em R$ 185 milhões, a obra proporcionará aos usuários do SUS ambientes mais seguros e humanizados, com enfermarias adaptadas para a população indígena, por exemplo”, explicou o chefe do Núcleo de Acompanhamento de Obras da Sesacre, Rodrigo Sena.

Também em Rio Branco, a Orla do Quinze é um dos projetos mais esperados. Dono de uma lanchonete no Mercado do Quinze, Rogério de Lima é um dos muitos comerciantes que aguardam ansiosos para ver o tradicional bairro voltando a ser um ponto de encontro de acreanos e turistas. A valorização da região é um novo marco para a família de Rogério e uma oportunidade de crescimento nas vendas.

“Tudo começou com o meu pai, o primeiro que comercializou aqui no Mercado do Quinze, em 1977, quando foi sapateiro. A partir de 1985, ele começou com essa lanchonete, que herdei, e gerencio tudo com os meus filhos. Estamos aqui até hoje, garantindo o sustento da nossa família. Quando concluída, a obra será benéfica para quem tem comércio na região, pois vai voltar a ser um ponto turístico e vai atrair um público maior, tanto da cidade e do estado, quanto de outros estados e países”, aposta.

Planejamento

Tantos planejamentos e incentivos resultam em geração de emprego. Na indústria, o setor de construção civil foi o quarto que mais empregou no Acre, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), admitindo 5.782 pessoas.

“Obras públicas levam dignidade aos usuários dos serviços públicos, salubridade aos servidores e oportunidades de trabalho e renda aos operários da construção civil e valorização das empresas locais, fomentando a economia acreana. Além das intervenções prediais, fizemos crescer as ações de infraestrutura nas ruas, avenidas e ramais da capital e do interior. Temos que ressaltar sempre o apoio do governo federal e das bancadas, tanto a federal quanto a estadual, e as parcerias com as prefeituras, para desenvolvermos todas as regionais”, destaca o secretário Ítalo Lopes.



São muitas obras que estão em andamento e sendo planejadas para melhorar a vida das pessoas no estado.

“A primeira etapa da obra de construção da nova maternidade vem avançando para ser concluída ainda este ano; na Orla do Quinze, neste período de chuvas, avançamos com demolições para retomar a obra com todo vapor em abril; na sede da CGE [Controladoria-Geral do Estado do Acre] foi concluída a primeira laje e já estamos trabalhando na segunda laje; as obras nos hospitais e unidades de saúde da capital e do interior estão em andamento, como por exemplo a ampla reforma que está sendo feita no Hospital-Geral de Feijó, assim como a conclusão dos serviços na 1ª etapa do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e continua o avanço nas instalações da UTI do Juruá; na Segurança Pública, estamos concluindo a reforma do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Cruzeiro do Sul, e terminando as adequações da Delegacia da Maria da Penha, em Rio Branco”, relata Ítalo Lopes.

Tácita Muniz

Fotos: Secom

