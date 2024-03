Não está sendo fácil para o proprietário do barco resgatar a embarcação do fundo do Rio Iaco, no município de Sena Madureira. Amigos e moradores já estão há vários dias trabalhando na tentativa de mover a embarcação de cima dos troncos submersos, local para onde a correnteza levou o barco.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram