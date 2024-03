Uma submetralhadora M3A1 de fabricação americana, calibre 9mm, com 20 munições de mesmo calibre, e mais 10 munições calibre .40 intactas foram apreendidas na tarde deste sábado, 23. O fato ocorreu na travessa Diógenes, no bairro Taquari. Na última quinta-feira, 21/03, outra arma semelhante foi apreendida pelos militares do 2° Batalhão no bairro Rosa Linda.

A Equipe Tática do 2° Batalhão estava em patrulhamento preventivo e ostensivo no bairro Taquari, quando recebeu uma denúncia anônima que dava conta de um indivíduo que tinha em sua posse uma arma de fogo escondida em uma casa, e que vivia postando em suas redes sociais fotos de uma metralhadora.

De imediato, os militares fizeram o deslocamento até o local indicado e avistaram o suspeito em frente à casa na qual a arma estaria escondida.Feita a abordagem, o autor confessou que a arma era de outra pessoa e, não quis falar de quem se tratava, e indicou que estava escondida embaixo da cama que dormia.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

